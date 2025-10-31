Постепенно во Львове теплеет, но ожидается сильный ветер.

Во Львове на 31 октября объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение объявлено и для жителей Львовской области.

"По территории Львовской области и по городу Львову в первой половине дня 31 октября сохранятся порывы западного ветра 17-22 м/с", - говорится в прогнозе.

Видео дня

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

31 октября погоду на Львовщине будет определять юго-западная часть циклона с центром над Прибалтикой.

Во Львовской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет 9-14 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до +10°...+15°, а во Львове столбики термометров покажут +11°...+13°.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что во второй половине недели Львовщина будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления и ожидается поступление теплых воздушных масс с юго-запада. постепенно осадки прекратятся. Ветер будет преобладать юго-западного направления, порывистого характера со вторника по четверг. Температура воздуха постепенно будет расти как ночью, так и днем.

Вас также могут заинтересовать новости: