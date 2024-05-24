Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра в городе и области.

В Харькове и Харьковской области на сегодня, 24 мая, объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Днем 24 мая по области и городу ожидается усиление восточного ветра, 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Видео дня

Погода в Харькове и Харьковской области - прогноз на ближайшие дни

24 мая на Харьковщине ожидается переменная облачность. Ветер восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с, без осадков. Днем по области будет +21°...+26°, а в Харькове столбики термометров покажут +23°...+25°.

25 мая также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 7-2 м/с. Температура воздуха: ночью +7°...+13°, днем +20°...+25°.

26 мая ожидается переменная облачность, также без осадков. Ветер северо-восточный, 7- м/с. Температура ночью +7°...+12°, а днем воздух прогреется до +21°...+26°.

27 мая также будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Ночью будет +10°...+15°, а днем температура повысится до +23°...+28°.

28 мая будет переменная облачность и без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10°...+15°, а днем воздух прогреется до +24°...+29.

Вас также могут заинтересовать новости: