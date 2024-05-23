В пятницу, 24 мая, в Украине ожидаются дожди и грозы. Осадки местами пройдут на западе, в центре, а также затронут Житомирскую область. На северо-востоке температура снизится до +24°, на остальной територии будет от +25° до +30°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +15°, днем +26°.
- Во Львове в птницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +28°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°, гроза.
- В Тернополе 24 мая ночью будет +15°, днем +26°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +27°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Черновцах в птницу - облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +27°.
- В Виннице завтра будет +14°...+28°, небольшая облачность, ливень.
- В Житомире в птницу ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность, ливень.
- В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+24°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.
- В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность, ливень.
- В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +14°...+25°.
- В Одессе 24 мая - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +25°.
- В Херсоне в птницу ночью будет +15°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +30°.
- В Запорожье температура ночью +16°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +24°,ясно и безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +24°.
- В Днепре температура ночью будет +16°, днем +27°, практически безоблачно.
- В Симферополе в птницу будет ясно и безоблачно, +13°...+23°.
- В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +26°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°.
Приметы погоды 24 мая
Если в этот день мокро, то и лето будет мокрое. Туман в этот день также предвещает дождливое лето.