24 мая во многих областях Украины будут дожди и грозы / фото Andreea Levandis/Pixabay

В пятницу, 24 мая, в Украине ожидаются дожди и грозы. Осадки местами пройдут на западе, в центре, а также затронут Житомирскую область. На северо-востоке температура снизится до +24°, на остальной територии будет от +25° до +30°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +15°, днем +26°.
  • Во Львове в птницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +28°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°, гроза.
  • В Тернополе 24 мая ночью будет +15°, днем +26°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, дождь.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +27°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Черновцах в птницу - облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +27°.
  • В Виннице завтра будет +14°...+28°, небольшая облачность, ливень.
  • В Житомире в птницу ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность, ливень.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+24°, ясно и безоблачно.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность, ливень.
  • В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +14°...+25°.
  • В Одессе 24 мая - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +25°.
  • В Херсоне в птницу ночью будет +15°, днем +29°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +30°.
  • В Запорожье температура ночью +16°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +24°,ясно и безоблачно.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +24°.
  • В Днепре температура ночью будет +16°, днем +27°, практически безоблачно.
  • В Симферополе в птницу будет ясно и безоблачно, +13°...+23°.
  • В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +26°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°.
24 мая в Украине будет очень тепло, местами - жарко / фото УНИАН

Приметы погоды 24 мая

Если в этот день мокро, то и лето будет мокрое. Туман в этот день также предвещает дождливое лето.

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