Температура в ряде областей снизится до +24°...+25°.

В пятницу, 24 мая, в Украине ожидаются дожди и грозы. Осадки местами пройдут на западе, в центре, а также затронут Житомирскую область. На северо-востоке температура снизится до +24°, на остальной територии будет от +25° до +30°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +15°, днем +26°.

Во Львове в птницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +28°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°, гроза.

В Тернополе 24 мая ночью будет +15°, днем +26°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность.

В Черновцах в птницу - облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +27°.

В Виннице завтра будет +14°...+28°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в птницу ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность, ливень.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+24°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +14°...+25°.

В Одессе 24 мая - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +25°.

В Херсоне в птницу ночью будет +15°, днем +29°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +24°,ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +27°, практически безоблачно.

В Симферополе в птницу будет ясно и безоблачно, +13°...+23°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +26°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°.

Приметы погоды 24 мая

Если в этот день мокро, то и лето будет мокрое. Туман в этот день также предвещает дождливое лето.

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