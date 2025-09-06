Осадки ожидаются на крайнем западе страны.

В субботу, 6 сентября, по всей Украине будет очень теплая летняя погода. Столбики термометров в большинстве областей покажут +25°...+29°. Ожидается малооблачный день и только местами на крайнем западе увеличится облачность и пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны сегодня местами пройдут дожди. Вероятность осадков больше в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Несмотря на осадки, температура останется высокой, +26°...+29°. В течение дня ожидается переменная облачность.

На севере Украины будет сухо и малооблачно. Тут столбики термометров в течение дня покажут комфортные +23°...+26°.

На востоке Украины также ожидается практически безоблачная погода с роскошной температурой +23°...+25°. Без осадков.

В центральной части Украины ожидается практически безоблачная погода. Температура днем повысится до +24°...+27°. Без осадков.

На юге Украины сегодня будет ясно и безоблачно. Тут воздух прогреется до летних +26°...+28°. Без осадков.

6 сентября - какой сегодня праздник, приметы погоды

6 сентября - священномученика Евтихия. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год. Если листья уже начали активно желтеть, то осень будет холодная и ранняя.

