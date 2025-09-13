Осадков в этот день не ожидается.

В субботу, 13 сентября, по всей Украине будет сухо и довольно тепло. Воздух по всей стране прогреется до +19°...+25°. Ожидается переменная облачность,на юге - небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В большинстве областей на западе Украины столбики термометров покажут +20°...+23°, только на Закарпатье воздух прогреется до более летних +23°...+25°. Ожидается переменная облачность, с утра будет туман. Без осадков.

На севере Украины сегодня тоже ожидается переменная облачность, однако без осадков. Температура днем в пределах +19°...+23°.

Жителей восточных областей ждет сухая погода с переменной облачностью и температурой от +19° до +21°.

В центральной части Украины сегодня будет +19°...+24°. Тут также ожидается переменная облачность, однако без осадков.

На юге страны сегодня будет небольшая облачность. Тут воздух прогреется до +21°...+24°.

13 сентября - какой сегодня праздник, приметы погоды

13 сентября - Положение пояса Пресвятой Богородицы. В народном календаре 13 сентября - Куприянов день или Журавлиное вече. С этого дня раньше начинали собирать клюкву. До этого дня клюкву не собирали, потому что нельзя было беспокоить птиц, которые кланялись ягоде перед отлетом в теплые края. Также с этого дня начинают собирать корнеплоды, кроме репы, и копать картошку.

