6 и 7 сентября ожидается магнитная буря класса G1.

В субботу, 6 сентября, на Земле ожидается новая магнитная буря.

Meteoagent прогнозирует, что Кп-индекс, которые показывает силу магнитной бури, поднимется до 5 и даже выше. Это означает, что сегодня магнитная буря будет как минимум класса G1.

Это подтверждают и данные Британской геологической службы. Эксперты прогнозируют, что в течение 6 и 7 сентября магнитное поле Земли будет колебаться от спокойного состояния до слабой магнитной бури.

Хоть магнитная буря и не будет очень сильной, но ее все же могут почувствовать метеозависимые люди. К тому же, магнитные бури наблюдаются на нашей планете уже в течение довольно длительного времени.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Во время магнитных бурь некоторые люди могут ощущать головные боли, утомляемость и слабость, а также обострение хронических болезней. Чтобы минимизировать влияние космической погоды на организм, рекомендуется хорошо отдыхать и больше спать, не переутомляться и питаться здоровой легкой пищей. Важно отказаться от алкоголя, чтобы дополнительно не нагружать организм. Также рекомендуется больше времени проводить на чистом воздухе.

