29 сентября на Солнце произошел корональный выброс массы, которые теперь может оказать влияние на нашу планету.

Магнитная буря, которая началась еще 27 октября, постепенно прекращается. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Сильных возмущений сегодня не ожидается, однако активные периоды и кратковременное усиление до магнитной бури уровня G1 все же вероятны.

Как сообщается, выброс корональной массы, который произошел 29 октября, может достичь Земли на выходных. Если это произойдет, то начнется небольшая магнитная буря.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Магнитные бури - естественное явление, которое может негативно влиять на самочувствие человека: появляются головные боли, слабость, раздражительность, нарушение сна. Чтобы минимизировать влияние геомагнитных колебаний, следует заранее подготовить организм. В такие периоды важно соблюдать спокойный ритм жизни, избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок. Полезно спать минимум 7-8 часов, больше бывать на свежем воздухе, совершать легкую разминку или прогулки.

Питание тоже имеет значение: следует пить больше чистой воды, употреблять продукты, богатые калием и магнием — бананы, орехи, овощи, рыбу. Следует ограничить кофе, алкоголь и жирную пищу. Людям с проблемами сердца или давления лучше иметь при себе необходимые лекарства и регулярно контролировать показатели.

