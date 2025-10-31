На данный момент еще точно неизвестно, достигнет ли этот выброс нашей планеты.

Выбром коронлаьной массы произошел на Солнце и теперь нашей планете грозит новая магнитная буря. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Ученые говорят, что на нашу планету до сих пор влияет корональная дыра на Солнце. Именно она поддерживает геомагнитную обстановку на повышенном уровне. Ожидается, что в течение 31 октября, 1 и 2 ноября появится ещё один высокоскоростной поток, что увеличит вероятность дальнейших периодов активности.

29 октября на Солнце также произошел корональный выброс массы. Как сообщается, он может привести к скользящему удару в ближайшие дни, однако на данный момент ученые еще делают расчеты.

Магнитные бури будут происходить все чаще: что известно

В последнее время Солнце вновь проявляет активность - растёт количество пятен, вспышек и корональных выбросов.

Учёные отмечают, что после минимума 2008 года, когда Солнце было наиболее спокойным за всю историю наблюдений, активность начала постепенно усиливаться. С 2008-го по настоящее время скорость солнечного ветра выросла на 6%, плотность - на 26%, температура - на 29%, а сила межпланетного магнитного поля - на 31%.

Повышение солнечной активности сулит больше геомагнитных бурь, яркие полярные сияния и потенциальные риски для спутников и космических миссий. Причины этого "пробуждения" пока остаются неясными.

