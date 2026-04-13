Магнитные бури 13 апреля: ждать ли шторма в начале недели (график)

Ученые сообщают о спокойной геомагнитной обстановке.

Новая рабочая неделя начнется без магнитных бурь. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Как собщается, Кр-индекс сегодня не поднимется выше 3-4, а даже самая слабая магнитная буря начинается с отметки 5.

О том, что сегодня геомагнитная обстановка будет спокойной, сообщает и Британская геологическая служба. Скорость солнечного ветра сегодня будет на фоновом уровне, никаких всплесков не ожидается.

Что будет, если Солнце внезапно погаснет: ответ ученых

Солнце появилось около 4,6 млрд лет назад из облака газа и пыли; из оставшегося вещества сформировались Земля и другие планеты. Наша планета полностью зависит от звезды: её гравитация удерживает Землю на орбите в "зоне жизни", а свет и тепло обеспечивают климат, круговорот воды и фотосинтез.

Если бы Солнце внезапно исчезло, первые 8 минут и 20 секунд люди ничего бы не заметили – столько времени свет идёт до Земли. Затем наступила бы полная темнота: погасла бы Луна, исчезло деление на день и ночь, а планеты сошли бы с орбит и полетели по инерции.

Главные последствия – гибель экосистем. Без света прекратился бы фотосинтез, растения быстро вымерли бы, а вместе с ними и большая часть живых организмов, включая человека. Оставшиеся формы жизни вскоре погибли бы от резкого похолодания.

Вас також можуть зацікавити новини: