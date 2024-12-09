Следующий год может быть немного прохладнее, но все равно температура будет опасной.

2024 год, по прогнозам ученых Европейского Союза, станет самым жарким за всю историю наблюдений. Ожидается, что необычайно высокие температуры сохранятся и в первые месяцы 2025 года. Об этом сообщает Reuters.

Служба по изменению климата ЕС "Коперник" заявила, что 2024 год наверняка станет самым жарким годом за всю историю наблюдений и первым годом, в котором средняя глобальная температура превысит 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом 1850-1900 годов.

Предыдущим самым жарким годом за всю историю наблюдений был 2023 год.

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Напомним, что в этом году по всему миру прокатилась экстремальная погода: сильная засуха обрушилась на Италию и Южную Америку, смертельные наводнения в Непале, Судане и Европе, волны тепла в Мексике, Мали и Саудовской Аравии, унесшие жизни тысяч людей, и разрушительные циклоны в США и на Филиппинах.

Основным фактором изменения климата остаются выбросы углекислого газа из-за сжигания ископаемого топлива. Снижение выбросов до нуля, к чему стремятся многие страны, может остановить дальнейшее усиление глобального потепления. Однако несмотря на эти обещания, выбросы CO2 в 2024 году, как ожидается, достигнут рекордных уровней.

По прогнозам ученых, 2025 год может быть немного прохладнее, чем текущий год, если разовьется Ла-Нинья.

"Но это не означает, что температуры будут "безопасными". Мы всё равно будем сталкиваться с высокими температурами, приводящими к опасным волнам жары, засухам, лесным пожарам и тропическим циклонам", - заявила старший преподаватель из Имперского колледжа Лондона Фридерике Отто.

Аномальная жара в Украине

В этом году метеорологическое лето в Украине оказалось особенно долгим - оно началось в середине мая и продолжалось до первой декады октября. По словам Веры Балабух, заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины, такие продолжительные и жаркие лета вскоре станут нормой для нашей страны.

Эксперт отмечает, что продолжительность жаркого периода будет увеличиваться: лето будет начинаться раньше и заканчиваться позже.

Основной причиной таких изменений она называет усиление парникового эффекта, который приводит к общему повышению температуры на планете.

Еще одним фактором она назвала повышение солнечной активности, которая в октябре достигла своего пика, что также отразилось на увеличении температуры воздуха.

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