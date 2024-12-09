2024 год, по прогнозам ученых Европейского Союза, станет самым жарким за всю историю наблюдений. Ожидается, что необычайно высокие температуры сохранятся и в первые месяцы 2025 года. Об этом сообщает Reuters.
Служба по изменению климата ЕС "Коперник" заявила, что 2024 год наверняка станет самым жарким годом за всю историю наблюдений и первым годом, в котором средняя глобальная температура превысит 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом 1850-1900 годов.
Предыдущим самым жарким годом за всю историю наблюдений был 2023 год.
Напомним, что в этом году по всему миру прокатилась экстремальная погода: сильная засуха обрушилась на Италию и Южную Америку, смертельные наводнения в Непале, Судане и Европе, волны тепла в Мексике, Мали и Саудовской Аравии, унесшие жизни тысяч людей, и разрушительные циклоны в США и на Филиппинах.
Основным фактором изменения климата остаются выбросы углекислого газа из-за сжигания ископаемого топлива. Снижение выбросов до нуля, к чему стремятся многие страны, может остановить дальнейшее усиление глобального потепления. Однако несмотря на эти обещания, выбросы CO2 в 2024 году, как ожидается, достигнут рекордных уровней.
По прогнозам ученых, 2025 год может быть немного прохладнее, чем текущий год, если разовьется Ла-Нинья.
"Но это не означает, что температуры будут "безопасными". Мы всё равно будем сталкиваться с высокими температурами, приводящими к опасным волнам жары, засухам, лесным пожарам и тропическим циклонам", - заявила старший преподаватель из Имперского колледжа Лондона Фридерике Отто.
Аномальная жара в Украине
В этом году метеорологическое лето в Украине оказалось особенно долгим - оно началось в середине мая и продолжалось до первой декады октября. По словам Веры Балабух, заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины, такие продолжительные и жаркие лета вскоре станут нормой для нашей страны.
Эксперт отмечает, что продолжительность жаркого периода будет увеличиваться: лето будет начинаться раньше и заканчиваться позже.
Основной причиной таких изменений она называет усиление парникового эффекта, который приводит к общему повышению температуры на планете.
Еще одним фактором она назвала повышение солнечной активности, которая в октябре достигла своего пика, что также отразилось на увеличении температуры воздуха.