Изменения климата приводят к экстремальным погодным условиям.

По данным Службы изменения климата Евросоюза Copernicus, 2024 год затмит предыдущий и станет самым жарким с начала наблюдений. Это может изменить только снижение температурной аномалии до почти нулевой отметки.

Как пишет Reuters, с начала года зафиксировали аномально высокую среднюю глобальную температуру. По словам ученых, 2024-й станет первым годом, когда планета будет более чем на 1,5°C горячее, чем в доиндустриальном периоде 1850-1900 годов, когда люди сжигали ископаемое топливо в промышленных масштабах:

"Фундаментальной, основной причиной нынешнего рекорда является изменение климата. Климат в целом теплеет. Потепление происходит на всех континентах, во всех океанических бассейнах. Поэтому мы неизбежно увидим, что эти рекорды будут побиты".

На следующей неделе в Азербайджане будет проходить климатический саммит ООН, где обсудят серьезное увеличение финансирования борьбы с изменением климата. Отмечается, что победа Дональда Трампа на президентских выборах снизила ожидания от этой встречи.

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Глобальное потепление

Как объясняют ученые, главной причиной глобального потепления являются выбросы углекислого газа от сжигания угля, нефти и газа. Каждая доля повышения температуры приводит к экстремальным погодным условиям.

Одно из недавних исследований показало, что перед последним ледниковым периодом также произошло глобальное потепление.

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