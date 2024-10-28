Лето будет начинаться раньше, а длиться будет дольше.

В этом году метеорологическое лето в большинстве областей Украины длилось с середины мая и аж до первой декады октября. В будущем такое долгое и жаркое лето станет нормой для нашей страны. Об этом в интервью 24 Каналу рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины Вера Балабух:

"Длительное и жаркое лето, которое мы наблюдали в этом году, очевидно довольно скоро станет нашей новой климатической нормой".

Она утверждает, что продолжительность жаркого сезона в Украине будет расти: лето будет начинаться раньше и продлится дольше.

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Причиной такой ситуации эксперт называет целый ряд факторов. Например, это парниковый эффект, из-за которого температура воздуха на нашей планете повышается.

"По данным Всемирной метеорологической организации, концентрация углекислого газа в атмосфере достигла максимума за 800 тысяч лет", - говорит Вера Балабух.

По ее словам, увеличение солнечной активности, которая в октябре достигла максимума, также способствовало повышению температуры воздуха.

В этом году в сентябре и в начале октября в Украине также было аномально тепло из-за мощного антициклона и теплого воздуха, который заходил к нам из субтропиков.

Экстремальная жара в Украине этим летом

Лето 2024 в Украине було особенно жарким. Например, на юге Херсонщины, Николаевщины и в отдельных районах Крыма июльская температура достигла значений +28,0...+28,8 °С, которые ранее ни разу не фиксировались на территории Украины в любом другом месяце.

"Подобные показатели среднемесячной температуры являются нормой в таких городах как Джакарта, Сингапур, Мумбаи, Манила и в других населенных пунктах, расположенных в экваториальном и субэкваториальном поясе!" - говорит синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, июль 2024 года войдет войдет в историю как один из самых жарких и сухих в нашей стране.

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