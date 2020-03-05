В Калифорнии из-за природного пожара эвакуировали сотни человек

09:49, 5 марта 2020
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Причина пожара выясняется.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Из-за сухой погоды и сильного ветра рядом с калифорнийским городом Норко разгорелся природный пожар Mann Fire.

Шторм "Киара" принес на Корсику мощный ветер и лесные пожары (видео)

Его площадь составила всего 70 га, но он представлял угрозу для 500 домов, передает Stormnews со ссылкой на CBS Los Angeles.

С огнем на земле и в воздухе боролись 210 пожарных, включая бригады из соседних округов. Были задействованы 3 вертолета. К вечеру продвижение пожара к населенному пункту удалось остановить, возгорание локализовали на 20%. 

Причина пожара выясняется. Известно, что возгорание началось в месте, где расположен лагерь бездомных.

Напомним, лесные пожары уничтожили более 1000 га растительности на французком острове Корсика. 

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Теги: #погода#лесной пожар
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