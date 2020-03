В Калифорнии из-за природного пожара эвакуировали сотни человек

Причина пожара выясняется.

Его площадь составила всего 70 га, но он представлял угрозу для 500 домов, передает Stormnews со ссылкой на CBS Los Angeles.

С огнем на земле и в воздухе боролись 210 пожарных, включая бригады из соседних округов. Были задействованы 3 вертолета. К вечеру продвижение пожара к населенному пункту удалось остановить, возгорание локализовали на 20%.

Причина пожара выясняется. Известно, что возгорание началось в месте, где расположен лагерь бездомных.

#MannFire Update: No change in acreage or containment. All Evacuation Orders remain in place. All resources remain committed as they work to contain and control the fire from the air and ground. Photo credit: CAL FIRE/Riverside County Fire Department #RivCoNow#CALFIREservingCApic.twitter.com/OdtUEZ1j3W