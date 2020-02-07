На Корсике бушуют лесные пожары
На острове установилась сухая и ветреная погода.
Лесные пожары уничтожили более 1000 га растительности на французком острове Корсика.
Австралию одновременно охватили паводки и пожары (видео)
Пострадал юг острова. Распространению огня способствовали погодные условия - сухость и сильный ветер, передает Euronews.
Для борьбы с пожарами использовали авиацию экстренных служб. По последним сообщениям, никто в результате стихии не пострадал.
Напомним, в Австралийской столичной территории (АСТ) 31 января ввели чрезвычайное положение из-за того, что национальный парк в южной части Канберры находится под угрозой лесного пожара.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница-4°... -9°
- Днепр-4°... -11°
- Донецк-3°... -14°
- Житомир-2°... -8°
- Запорожье-2°... -9°
- Ивано-Франковск-1°... -11°
- Киев-4°... -8°
- Кировоград-3°... -9°
- Луганск-2°... -10°
- Луцк0°... -7°
- Львов-1°... -9°
- Николаев+1°... -7°
- Одесса+2°... -6°
- Полтава-7°... -12°
- Ровно-2°... -8°
- Симферополь0°... -9°
- Сумы-5°... -11°
- Тернополь-2°... -9°
- Харьков-6°... -11°
- Херсон0°... -8°
- Хмельницкий-3°... -10°
- Черкассы-2°... -8°
- Чернигов-2°... -8°
- Черновцы-1°... -8°
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+5 °
Влажность:55 %
Давление:737 мм
Ветер: 9.6 м/с
Вероятность осадков:60 %
Восход:07:10
Закат17:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей