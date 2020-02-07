На Корсике бушуют лесные пожары

На острове установилась сухая и ветреная погода.

Иллюстрация / REUTERS

Лесные пожары уничтожили более 1000 га растительности на французком острове Корсика.

Читайте также Австралию одновременно охватили паводки и пожары (видео)

Пострадал юг острова. Распространению огня способствовали погодные условия - сухость и сильный ветер, передает Euronews.

Для борьбы с пожарами использовали авиацию экстренных служб. По последним сообщениям, никто в результате стихии не пострадал.

Напомним, в Австралийской столичной территории (АСТ) 31 января ввели чрезвычайное положение из-за того, что национальный парк в южной части Канберры находится под угрозой лесного пожара.