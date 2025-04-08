Стрижка 'медуза': новый тренд 2025 года, который покорил сердца мировых звезд

Известные певицы уже показались на публике с этой прической, подтвердив ее актуальность.

Стрижка "медуза" - это новый тренд в мире причесок, который стремительно набирает популярность. Она уже успела покорить сердца знаменитых на весь мир звезд и заполонить соцсети своими вариациями. Эта прическа сочетает в себе короткие, рваные слои, которые обрамляют лицо, с длинными прядями волос сзади. Это создает эффект щупалец медузы, из-за чего стрижка и получила такое название, пишет Mirror.

Дизайн этой стрижки состоит из стрижки боб спереди и длинных волос сзади. Это помогает создать выразительный и эффектный образ. В то же время такая прическа является комфортной для многих женщин, поскольку передние пряди, которые являются более короткими, не мешают в повседневной жизни. Правда, такая прическа требует много внимания при укладке.

Интересно, что у многих эта стрижка вызывает противоречивые впечатления, поскольку она является "нестандартной" и даже, можно сказать, экстравагантной. Несмотря на это она становится все более популярной среди мировых модниц.

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Своими вариантами этой прически уже успели похвастаться американские звезды. В частности, первой такой стиль продемонстрировала певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии "Грэмми". Также на важном событии с этой прической появились исполнительницы Леди Гага и Майли Сайрус, чем лишь подтвердили актуальность "медузы" сейчас.

Леди Гага сделала акцент на короткой челке и черном цвете волос. А вот Майли Сайрус выбрала для себя более натуральные оттенки без наращенных волос.

Как ухаживать за стрижкой "медуза"

Стилист по прическам Майк Махони отмечает, что женщинам, которые не хотят слишком много времени уделять своей прическе, такая стрижка не подойдет, поскольку она требует тщательного ухода. По его словам, кроме домашних средств для ухода, с такой стрижкой нужно постоянно посещать парикмахеров для корректировки стрижки и профессионального ухода за ней.

К тому же укладывать такую стрижку значительно труднее, чем просто прическу одинаковой длины. Стилист советует использовать солевые спреи для придания объема. Также Майк указывает, что во время сушки важно использовать различные средства для стайлинга, чтобы стрижка была разделена и выглядела красиво.

Преимущества и недостатки стрижки "медуза"

Плюсы стрижки "медуза" в том, что она подходит как прямым, так и волнистым волосам, и прекрасно смотрится на разной длине. Она позволяет экспериментировать с длиной и цветами.

Среди нюансов - потребность в регулярной укладке, чтобы сохранять форму, и обязательные визиты к стилисту для обновления четких линий, которые являются визитной карточкой "медузы". Чтобы стрижка выглядела безупречно, стоит использовать средства для текстурирования и придания объема.

Напомним, ранее УНИАН писал о пяти прическах из 90-х, которые снова в моде. В этом году в тренды вернулись хвосты, мини-косички и эффект "мокрых" волос. Какие варианты подойдут для вашей длины волос - читайте в материале.

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