Не бойтесь экспериментировать.

Насыщенный и благородный сливовый оттенок уже стал одним из главных цветов сезона. Глубокий фиолетовый царит не только в модных образах, но и в маникюре.

Сливовый маникюр - это идеальный баланс между сдержанностью и роскошью. Он подходит к любой длине ногтей и добавляет тепла и шарма даже в самые пасмурные дни. Real Simple собрал 11 вариантов сливового дизайна, которые стоит примерить этой осенью:

1. Классическая слива. Простой, но эффектный дизайн. Два-три слоя сливового лака и глянцевое покрытие - и ваши ногти выглядят дорого без лишних деталей.

2. Сливовый "кошачий глаз". Хотите глубины? Выберите гель-лак с металлическими частицами и создайте магнетический блик с помощью специального магнита.

3. Aura nails в сливовых тонах. Омбре-эффект, где центр ногтя светлее, а края постепенно темнеют. Выглядит мягко и объемно.

4. Сливовые завихрения. Накрасьте почти все ногти основным тоном, а на среднем и безымянном сделайте волнистые узоры более светлого розового. Можно добавить немного блеска.

5. Сливовый френч. Тем, кто любит лаконичность, подойдет классический френч с фиолетовыми кончиками. Актуально и элегантно.

6. Мраморный дизайн. Сливовый в сочетании с легкими золотистыми прожилками создает эффект драгоценного камня. Идеально подходит для праздничных образов.

7. Хром-слива. Добавьте зеркальное покрытие, чтобы придать цвету сияния. Холодный блеск с голубым оттенком или теплый - с золотистым, оба выглядят роскошно.

8. Горох в двух тонах. Выберите два оттенка и разрисуйте каждую руку своим цветом. Затем добавьте контрастные точки.

9. Сливовые блестки. Хотите максимум сияния? Нанесите базу сливового цвета, добавьте эффект "ауры", золотые вспышки или звездочки, а затем закрепите это блестящим топом.

10. Фэнтези-слива. Сказочный вариант с сочетанием переливов, позолоты и французского френча. Выглядит нежно и загадочно.

11. Цветочные точки. Минимализм с изюминкой. На нюдовой основе нарисуйте мелкие цветы точечным инструментом. Просто, изящно и очень трендово.

