Эти дизайны остаются актуальными всегда.

Тренды в маникюре быстро меняются. Найти дизайн, который не наскучит и останется стильным долгое время, бывает непросто. Профессиональные мастера Джатзирит Эрнандес и Николь Вальдес назвали 7 трендов маникюра, которые никогда не выйдут из моды, пишет Real Simple.

Какой маникюр всегда в моде: 7 трендов

Чтобы маникюр не наскучил очень быстро, важно выбрать вариант, который будет радовать взгляд не только в первый день, но и спустя месяц. И вот какой маникюр никогда не выйдет из моды, по словам матеров:

Френч. Джатзирит Эрнандес считает, что классический французский маникюр - это вариант, который никогда не потеряет актуальности. По ее словам, френч подходит абсолютно для всего - от свадеб и праздников до повседневных выходов. Однако она уточняет, что речь идет не о стиле 90-х, когда белый кончик почти доходил до основания ногтя, а о более утонченной версии. Настоящий французский маникюр, по мнению мастера, должен иметь тонкий или средний кончик с плавным изгибом - именно этот вариант выглядит элегантно и современно.

Анималистичный принт. По мнению Эрнандес, животные принты также не теряют популярности, ведь их можно адаптировать под любой дизайн. Леопард, зебра, корова или гепард - выбор зависит только от фантазии, и каждый из них можно гармонично вписать в маникюр любого стиля. Николь Вальдес особенно любит черепаховый принт и считает его идеальным решением даже для тех, кто делает маникюр самостоятельно. Она отмечает, что этот узор не требует идеальной точности, поэтому с ним легко справиться дома.

Красный. Так называемая "теория красных ногтей" утверждает, что красный цвет символизирует уверенность и привлекает внимание. Эрнандес отмечает, что, в отличие от многих других оттенков, красный лак уместен в любое время года. Можно выбирать разные вариации - от глубокого бордо до кораллового, но классическим остается чистый средний красный, подходящий почти всем.

Хром. Хромированные ногти, ставшие популярными после знаменитого маникюра Хейли Бибер в стиле "глазированных пончиков", по мнению Николь Вальдес, не собираются уходить в прошлое. Мастер отмечает, что этот эффект универсален и может быть выполнен в бесконечном количестве оттенков - от серебристого и золотого до пастельного перламутра. Кроме того, добиться результата несложно: достаточно нанести хром-пудру поверх любимого лака и закрепить топом для блеска.

Аура. Маникюр в стиле "аура" - еще один пример дизайна, который можно варьировать бесконечно. Эрнандес объясняет, что эффект мягкого свечения от центра ногтя добавляет глубины и визуального объема любому образу. По ее словам, даже самые сложные дизайны, требующие несколько часов работы, часто включают элемент ореола. Добиться подобного эффекта можно разными способами - с помощью аэрографа или теней для век. Эрнандес советует использовать плотную кисть, чтобы аккуратно распределить пигмент, а затем нанести легкое финишное покрытие. Это придаст маникюру мягкое свечение и плавные переходы.

Нейтральные тона. Белый, светло-розовый, бежевый - эти оттенки всегда выглядят безупречно. Николь Вальдес уверена, что нейтральные тона - лучший выбор для тех, кто предпочитает универсальность и чистоту образа. По ее наблюдениям, многие клиентки чаще выбирают мягкий оттенок "слоновой кости", чем яркий белый. Такие тона подходят и для офиса, и для особых случаев, оставаясь вечной классикой.

3D-дизайн. Эрнандес убеждена, что трехмерные элементы останутся с нами надолго. По ее мнению, дизайн можно менять, но объемные детали - будь то капли воды, цветы или ракушки - добавляют маникюру выразительности и делают его уникальным. 3D-акценты придают даже простому маникюру особый шарм, позволяя создавать по-настоящему индивидуальные образы. Именно в этом, считает мастер, и заключается их вечная актуальность.

