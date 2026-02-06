Тренд из прошлого: мода на брови 90-х возвращается

Это лишь один из вариантов, а не обязательная норма.

В 2026 году в бьюти-сферу возвращается мода на тонкие брови, которая сразу напоминает нам о популярных трендах 90-х.

Как пишет City Magazine, густые брови никуда не исчезли и продолжают символизировать естественность, но они больше не являются главным ориентиром в макияже. Тонкие брови - это не новое "правило", а скорее альтернативный вариант, поскольку современная мода позволяет отказаться от единого стандарта.

Возвращение к стилю 90-х объясняется тенденцией к минимализму. Если тогда тонкие брови отражали упрощенную эстетику, сегодня они становятся способом выделиться среди эпохи перенасыщенности макияжем и фильтрами.

Видео дня

Тонкие брови подходят людям с выразительными чертами, большими глазами и четкой структурой лица. Специалисты советуют создавать этот эффект с помощью макияжа, а не путем удаления волос. В то же время обладателей мягких черт лица тонкие брови могут старить, создавая эффект усталости. Это еще раз подтверждает, что современная индустрия красоты ориентируется на индивидуальный подход, а не на универсальные правила.

Ранее УНИАН рассказывал о новом маникюрном тренде, которому прочат видное место во многих салонах красоты.

Вас также могут заинтересовать новости: