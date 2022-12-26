Она уже не первый раз публикует откровенные кадры, но на этот раз певица и актриса сняла с себя все.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер сообщила своим подписчикам, что отправилась в Одессу. Там знаменитость заселилась в отель и решила принять ванну, чтобы расслабиться.

Судя по фото, в номере Анны оказалось джакузи. Там она сделала соблазнительные кадры, которыми поделилась со своей многотысячной аудиторией.

На фото видно, что из окна видно море. Прямо перед окном стоит ванна. Тринчер появилась в кадре полностью обнаженной. К камере она повернута спиной.

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Отметим, что звезда сериала "Школа" не стесняется делиться с поклонниками откровенными снимками. Она регулярно балует подписчиков фото в нижнем белье или какой-то прозрачной сексуальной одежде.

Как на это реагирует ее новоиспеченный муж Александр Волошин - неизвестно. Но под одним из недавних постов с откровенными фото Ани он написал: "Ты же говорила, что эти фото только для меня".

Впрочем, поклонники давно заметили, что парочка блогеров способна на многое, лишь бы их активно обсуждали в сети.

Напомним, Анна Тринчер в прозрачном красном белье показала свои прелести.

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