Певица уже не первый раз показывает поклонникам столь откровенные фото.

Певица и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер порадовала подписчиков своего блога откровенной фотосессией. Девушка опубликовала снимки в прозрачном нижнем белье.

На фото Аня позирует на белоснежной кровати с белым тортом в виде сердца. Волосы у нее распущены, а на лице нанесен повседневный макияж.

Столь "горячие" снимки Тринчер прокомментировала лаконично: "Что-то не придумала подпись, поэтому помогайте".

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Реакция соцсетей

"Ничего себе! Эффектно"

"Аня, это огонь"

"Это пожар!"

"Сладкая вишенка на торте!"

"Слова лишние, невероятная!"

"А если муж увидит?"

Личная жизнь Анны Тринчер

Аня больше года состоит в отношениях с блогером Александром Волошиным. В сентябре этого года пара сыграла скромную свадьбу, но даже это стало причиной для бурных обсуждений. Сначала Аню хейтили за то, что она выбрала желтое платье для церемонии бракосочетания, потом все обсуждали то, что она потеряла обручальное кольцо.

Еще одним предметом обсуждений стал скандал новоиспеченной семьи из-за смены фамилии. Блогеров заподозрили в том, что они специально придумывают скандалы, чтобы публика о них говорила.

Но даже без скандалов и публичных выяснений отношений Тринчер всегда находится в центре обсуждений. Одна из причин - регулярная публикация откровенных фотографий.

Напомним, Анна Тринчер упала с лестницы прямо перед концертом.

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