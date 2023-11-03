Известный ирландский актер Джек Глисон снова поддержал украинцев в их борьбе со страной-агрессором и прочитал поэзию Сергея Жадана.
Актер появился на мероприятии NGO организации Talented U в Лондоне, во время которого прочитал стихотворение "Плеер" (Headphones) Жадана на английском языке.
Напомним, что перевод "Плеера" был опубликован на страницах The New York Times Magazine в августе 2021 года. Тогда в журнальном приложении New York Times впервые засветился перевод с украинской литературы.
Джек Глисон сам выбрал стихотворение из множества вариантов, которые ему предложили организаторы.
На мероприятии он появился в футболке с остроумной надписью "Чебуреки сила - врагу могила", которую впоследствии поменял на вышиванку, а метким дополнением образа стала розовая панама, как у Kalush Orchestra.
Чем известен Джек Глисон
Ирландский актер Джек Глисон сыграл в известном сериале "Игра престолов" Джоффри Баратеона. Актер не побоялся приехать в Украину во время полномасштабного вторжения России в Украину.
Он вместе со своими друзьями привез пикап, который для ВСУ приобрели британские волонтеры. Актер активно общался с украинскими волонтерами и защитниками.
В Украине ему очень понравились наше гостеприимство, украинские традиционные блюда и искренность. Звездный мужчина не обошел своим вниманием прежде всего столицу Украины.
Напомним, кто еще из мировых звезд побывал в Украине за год полномасштабного вторжения России в Украину.