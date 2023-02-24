После 24 февраля 2022 года многие звезды мировой величины поддержали нашу страну. Некоторые даже отважились приехать в Украину, несмотря на полномасштабную войну.

После 24 февраля многие звезды мирового уровня приезжали в Украину, чтобы привлечь внимание к теме войны. Среди них - Анджелина Джоли, Бен Стиллер, Джессика Честейн и многие другие. Рассказываем, чем их визиты помогли нашему государству.

Шон Пенн

Голливудский актер и режиссер не просто посещал Украину - в Киеве он был и в самый страшный для нашей страны день - 24 февраля 2022 года. Позднее он рассказал, что еще накануне этой даты видел президента в костюме и рубашке, а уже после официального объявления войны видел его только в милитари-стиле. Пообщавшись с Зеленским, Пенн понял, что украинский президент не примет предложение Америки о том, чтобы уехать. Шона настолько поразила смелость и стойкость украинского президента, что он даже снял о нем фильм. Киноленту "Суперсила" показали в рамках Британского кинофестиваля.

Анджелина Джоли

Голливудская звезда появилась во Львове в конце апреля 2022 года. Сначала ее заметили в местном кафе, а позже актриса с мировым именем посетила железнодорожный вокзал и пообщалась с беженцами.

Видео дня

В этот день во Львове была угроза ракетного удара, поэтому из-за воздушной тревоги Джоли пришлось спускаться в укрытие. Как позднее призналась звезда, в эти минуты она вовсе не испытывала страха.

Джессика Честейн

Еще одна голливудская актриса побывала в Киеве в прошлом году. Звезда "Опасной игры Слоун" и "Марсианина" пообщалась с Владимиром Зеленским, а также встретилась с детьми в "Охматдете". Честейн не побоялась посетить разрушенный оккупантами Ирпень - она собственными глазами убедилась в том, что Россия - страна-террорист.

Лиев Шрайбер

Летом 2022 года Киев посетил голливудский актер Лиев Шрайбер, прибывший с благотворительной миссией. Следует отметить, что Шрайбер является послом благотворительной платформы UNITED24, которая собрала для Украины более шести миллиардов гривен.

Бен Стиллер

Звезда фильмов "Ночь в Музее" и "Тайная жизнь Уолтера Митти" побывал во Львове, в Киеве, а также посетил Киевскую область - те города и села, где побывали оккупанты. После своей поездки он рассказал, что увиденное напоминало ему ужасные декорации из фильма. Осознание того, что это реальность, не давало покоя.

Джек Глисон

Перед годовщиной полномасштабной войны в феврале 2023 года в Киев приехал звезда культового сериала "Игра престолов". Ирландский актер Джек Глисон вместе со своими друзьями привез пикап, который для ВСУ приобрели британские волонтеры. Актер пообщался с украинскими волонтерами и защитниками.

Напомним, звезды эмоционально отреагировали на годовщину большой войны.

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