Знаменитость прибыл в Украину накануне.

Известный актер Джек Глисон, сыгравший короля Джоффри в сериале "Игра Престолов", решил позавтракать в Паляничній хаб "Захисник" и пообщаться с военными.

Джек с друзьями-волонтерами из Великобритании, которые с первых дней войны помогают Украине, не только попробовали фирменные паляницы, но и разобрались с тем, что такое вареники, а также поговорили о помощи.

Во время разговора Джек рассказал, что прибыл с миссией помощи и пригнал вместе со своими друзьями-британцами пикап для ВСУ.

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Актер воочию увидел то, что происходит в нашей стране во время военной агрессии России. Он отдельно отметил, что реабилитационные программы для военных является очень важной составляющей как во время войны, так и после ее завершения.

С Джеком пообщались известный блогер миллионник Олег Машуковский, стендап-комик Марк Куцевалов и многие другие селебрити.

Кроме того, Джек Глисон пообщался с Анной Максимчук - инициатором инновационного реабилитационного хаба "Захисник" - заведения для военнослужащих, которые получили тяжелые ранения и пережили ампутацию.

Отметим, в Киеве Глисона заметили 16 февраля. Вот как он сам прокомментировал визит в Украину:

"Чувствую большую честь и привилегию быть приглашенным в Украину. Благодарен за это. Я в Украине только 12 часов... Мы приехали во Львов, а потом поездом в Киев. Наверное, мне нужно немного больше времени, чтобы получить полное представление о стране, но уж очень радуюсь тому, что нет снега. Как могут помочь Украине другие актеры? Надо использовать профиль знаменитости, чтобы привлечь внимание к войне в Украине. Я считаю, что это большая привилегия - иметь такой дар. И такая возможность - это достаточно большая сила".

Напомним, летом прошлого года голливудская звезда Джессика Честейн приехала в Киев.

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