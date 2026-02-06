Известный стилист неожиданно рассказал о сыне в ВСУ

Сыну Ивана Морозова 24 года.

Украинский стилист Иван Морозов неожиданно рассказал, что его сын и родной брат воюют в составе Вооруженных сил Украины.

Признание прозвучало во время разговора с финалисткой 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Анастасией Половинкиной, которая стала гостьей его шоу "Сплетни Большого Города". Морозов не стал раскрывать много деталей, а лишь поделился, что стресс из-за войны и службы близких отразился на его здоровье:

"Я никогда не знал, что такое набор веса. Всегда был в определенном стабильном весе и к себе относился достаточно нормально. У меня начал набираться вес от стресса, когда началась война. Я с 73 килограммов стал 106. Начал искать, в чем же причина... У меня преддиабетическое состояние из-за стресса, потому что моему сыну 24 года, он военный. Это все затянулось. Потом у меня проблемы с братом - он был призван тоже в ВСУ".

По словам стилиста, на фоне переживаний у него начали "прыгать" показатели здоровья, поэтому пришлось начать лечение. Морозов до сих пор находится на терапии.

Видео дня

Напомним, в конце января стало известно о мобилизации участника 10-го сезона шоу "Взвешенные и счастливые" Александра Снегурова, который покинул проект со скандалом.

Вас также могут заинтересовать новости: