Певица до сих пор не может отпустить любимого.

Украинская певица Тина Кароль обратилась к своему покойному мужу Евгению Огиру.

Вчера, 15 июня, у супругов была 16-я годовщина брака. Поэтому артистка вспомнила о любимом и написала в Instagram, что до сих пор не может отпустить мужа.

"Да, я держусь, маленький. И буду, как и обещала, хоть и тяжело. Спасибо. Отпустить не могу. Навсегда", - подчеркнула Кароль и опубликовала фото, на котором прикрывает свое лицо рукой.

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Что известно об отношениях Тины Кароль с Евгением Огиром

Тина и Евгений тайно поженились и обвенчались в 2008 году. Мужчина был не только ее возлюбленным, но и продюсером. Позже у них родился общий сын Вениамин.

Их пару называли идеальной, однако счастье разрушила новость о тяжелой болезни Евгения. Врачи диагностировали у мужчины рак желудка.

Огир долгое время боролся с онкологией, однако его жизнь оборвалась 28 апреля 2013 года. После смерти любимого певице приписывали много романов с известными мужчинами, однако официально она не подтверждала никаких отношений.

К слову, сейчас ее сыну Вениамину 15 лет. Он учится в Великобритании в престижном учебном заведении. Артистка видится с ним редко, обычно только на каникулах.

Напомним, ранее Тина Кароль ответила, хотела бы снова поехать на "Евровидение".

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