Певица назвала количество языков, которое знает подросток.

Известная украинская певица Тина Кароль рассказала о жизни своего сына в Великобритании. Артистка поделилась успехами 15-летнего Вениамина в иностранной школе.

Как объяснила исполнительница, сейчас парень с головой погружен в свое обучение. Сейчас у него сложный этап, ведь он сдает семестровые экзамены. Как известно, сын певицы живет и учится в Лондоне.

Звездная мама призналась, что следит за обучением подростка, и всячески его мотивирует к изучению точных наук, в частности, математики. Более того, Кароль удивила количеством иностранных языков, которые знает ее сын. Кроме украинского, Вениамин также владеет английским, испанским и французским.

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"Веня сдает экзамены, у него они очень сложные. Он там у меня суперпрофессор немножко. Я его муштрую, чтобы математика была крутая, не то что у меня. У него много языков. Он знает, кроме украинского, английский, французский и испанский. И я хочу, чтобы на всех языках он разговаривал свободно", - отметила знаменитость в своем Instagram.

Напомним, ранее Тина Кароль ответила, хотела бы снова поехать на "Евровидение".

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