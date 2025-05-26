Певец также объяснил причины, по которым оказался в реабилитационном центре.

Украинский певец Антон Вельбой, который выступает под сценическим именем WELLBOY, прокомментировал свое лечение в психиатрической больнице.

Артист признался, что действительно боролся со своими зависимостями и объяснил причину своего состояния.

"Оно так накопилось, все как-то в творчестве ничего нового не было, что в стране такое состояние. И как-то я сам себя начал чувствовать хуже-хуже и загонять себя все глубже в яму. Потом все понял, когда натворил таких дел. Такие были жизненные ситуации, что ну его в баню. Меня жизнь потаскала. С зависимостями я боролся и выздоравливал. Сейчас продолжаю выздоравливать, но все уже классно, поэтому я вернулся в строй. Я рад, что все позади", - рассказал WELLBOY в интервью М1.

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Он также добавил, что попал в реабилитационный центр благодаря друзьям, которые хотели помочь ему.

"Меня отвезли туда друзья, это в Броварах", - пояснил Антон.

К слову, накануне слухов о лечении в психиатрической клинике, сам WELLBOY рассказывал, что неизвестные его избили в Киеве. В результате драки у исполнителя была травма головы, синяки и ушибы. Тогда правоохранители отреагировали на инцидент и начали уголовное производство. Затем Антон исчез из соцсетей и не выпускал новых песен.

Напомним, ранее нападавший, который избил Wellboy, вышел на связь и объяснил, почему полез к артисту с кулаками.

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