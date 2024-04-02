Известные украинские певец и блогер ошеломили своих фанов во время благотворительного тура в Сумах.

Сейчас певец Владимир Дантес и шоумен Алексей Дурнев находятся в большом благотворительном туре "Пожежа", целью которого является сбор средств для нужд ВСУ. Знаменитости планируют посетить 12 городов, и первое выступление уже состоялось в Сумах, 1 апреля.

Во время программы шоумен и певец удивили зрителей в зале. Ради доната в размере 50 тысяч гривень они разделись прямо на сцене.

Дантес обнажился до нижнего белья, а Дурнев снял футболку и выступал только в джинсах. В этот момент певец упал на пол и начал танцевать.

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Стоит заметить, что звездам все же удалось собрать необходимую сумму, которую вскоре получат военные на фронте.

Добавим, что Дантес и Дурнев ведут активную волонтерскую деятельность с начала полномасштабного вторжения. Они регулярно устраивают концерты, на которых собирают материальную помощь для украинской армии, а также участвуют в акциях протеста в поддержку ВСУ.

Напомним, ранее Владимир Дантес и его девушка Даша Кацурина в Киеве появились на митинге в поддержку военнопленных.

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