Сейчас певец Владимир Дантес и шоумен Алексей Дурнев находятся в большом благотворительном туре "Пожежа", целью которого является сбор средств для нужд ВСУ. Знаменитости планируют посетить 12 городов, и первое выступление уже состоялось в Сумах, 1 апреля.
Во время программы шоумен и певец удивили зрителей в зале. Ради доната в размере 50 тысяч гривень они разделись прямо на сцене.
Дантес обнажился до нижнего белья, а Дурнев снял футболку и выступал только в джинсах. В этот момент певец упал на пол и начал танцевать.
Стоит заметить, что звездам все же удалось собрать необходимую сумму, которую вскоре получат военные на фронте.
Добавим, что Дантес и Дурнев ведут активную волонтерскую деятельность с начала полномасштабного вторжения. Они регулярно устраивают концерты, на которых собирают материальную помощь для украинской армии, а также участвуют в акциях протеста в поддержку ВСУ.
Напомним, ранее Владимир Дантес и его девушка Даша Кацурина в Киеве появились на митинге в поддержку военнопленных.