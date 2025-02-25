Артист по случаю особого праздника посвятил мальчику видео в сети.

Известный украинский певец и военный Виталий Козловский сообщил, что они с женой - пиарщицей Юлией Бакуменко - отмечают особый праздник. Сын супругов сегодня, 25 февраля, празднует свой первый день рождения.

В прошлом году знаменитость в апреле всколыхнул сеть новостью, что он стал отцом, а уже сейчас его сыну Оскару исполнился год. В своем Instagram звезда сцены поздравил сына с праздником и поделился кадрами с ним. На видео видно, что мальчик подрос за последнее время и стал очень похож на папу.

По словам исполнителя, появление Оскара на свет, изменило его жизнь навсегда. Ранее Козловский был убежден, что родители должны быть наставниками и учителями для детей, но сейчас он считает, что именно малыш мотивирует его на новые свершения. С рождением мальчика Виталий стал более ответственным и хочет достигать новых высот.

Видео дня

"25 февраля 2024 года жизнь изменилась навсегда, потому что в ней появилось большое счастье - наш Оскар. Я всегда думал, что когда появляется ребенок, ты должен стать для него учителем и наставником. А оказалось все наоборот... Сын! Ты еще совсем маленький, но именно ты нас учишь жизни: мотивируешь двигаться вперед, не останавливаться и стремиться к большему. Думать о своих поступках и об ответственности за них, потому что решения, которые мы принимаем сегодня - это твое будущее. Все, что мы делаем - это то, с чего ты будешь брать пример", - написал артист.

Также, говорит певец, сын научил его больше заботиться о себе и ценить каждый момент жизни. Отныне мужчина умеет правильно расставлять приоритеты и строит планы на будущее со своей семьей. В конце Виталий отметил, что сделает все возможное, чтобы его сын был счастлив.

"Заботиться о себе и ценить себя, потому что родители - это твоя каменная стена и опора, это те, кто всегда за тебя и очень многое в твоей жизни зависит от нас, нашего здоровья и наших возможностей. Расставлять приоритеты, строить планы, быть ответственными взрослыми, которые вмиг становятся детьми, готовыми к любым приключениям и играм вместе с тобой! Расти, наш птенец! Будем вместе открывать этот мир! Мы всегда рядом!" - подчеркнул Козловский.

К слову, исполнитель женат на пиарщице Бакуменко. Брак пара заключила 29 декабря 2023 года. На тот момент женщина уже семь месяцев вынашивала под сердцем их с любимым первенца.

Напомним, ранее Ольга Сумская впервые рассказала о поцелуе в губы с Виталием Козловским. По словам звезды, это произошло много лет назад на праздновании дня рождения артиста. Актриса также призналась, как отреагировал на это ее муж.

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