Он сказал, что мнения женщин его не интересуют.

Украинский комик, ветеран войны с российскими оккупантами Виктор Розовый заявил, что никогда не любил свою бывшую жену Ольгу Мерзликину.

Под его постом об интервью, которое она дала Маше Ефросининой, начали высказываться люди, которые следили за скандальным разводом. Часть комментаторов поддерживали Розового, а другие - его жену. Комик ответил на некоторые из сообщений:

Комментарий: "Витя, в такие моменты лучше уж молчать. Или хотя бы поблагодарить, что такая женщина была с тобой столько лет".

Ответ: "Ты такая умная. Но мне нас**ть на твои советы".

Комментарий: "Она вас любила, возможно еще любит... Сейчас вы обижены, со временем поймете. Побрибно извиниться и идти дальше своими путями. Всем любви".

Ответ: "Я просто никогда ее не любил! Вот и все, так бывает!".

Комментарий: "Дно! Ты уже и оттуда постучал".

Ответ: "Ваще по**й на мнение женщин".

Развод Розового и Мерзликиной

Как известно, весной блогерша заявила о разводе из-за измен со стороны своего мужа. Они подписали договор, согласно которому не должны были выносить "грязное белье" на люди.

Вскоре Розовый дал интервью Раминой и подробно рассказал об их личной жизни. Разговор сначала вышел в необработанном виде, с интимными подробностями, и вызвал значительный общественный резонанс.

Комик заявил, что жена не хотела приезжать к нему, когда он был на фронте и хотел увидеться с ней. Этим он объяснил свои измены, которых, по его словам, было три (одна - еще до начала полномасштабной войны). Также Розовый требовал от жены отчитаться за деньги, которые собирали на его реабилитацию.

После этого Мерзликина решила дать интервью Маше Ефросининой. Она рассказала, что ухаживала за мужем после ранения и даже после того, как узнала об изменах, хотела спасти их брак.

