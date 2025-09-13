Комик в который раз запросил у девушки отчетности потраченных денег.

Украинский комик и тяжелораненый военный Виктор Розовый отреагировал на интервью своей экс-жены Ольги Мерзликиной. Девушка рассказала о многочисленных изменах бывшего и раскрыла правду о компенсации, которую он ей выплатил.

В своем Instagram Виктор опубликовал сообщение, в котором выразил свое возмущение относительно слов Ольги, однако, нарвался на критику.

"3 тем, какой я аморальный человек, мы разобрались, еще бы разобраться с отчетами по средствам, но как говорила Ольга в интервью Маше Ефросининой - выбор есть всегда: можно предоставлять, а можно и не предоставлять", - написал Розовый.

Видео дня

Комментаторы не поняли реакцию комика. После всего рассказанного Ольгой и предоставленных ей доказательств люди встали на сторону девушки:

"Чувак, ты наврал, что вы не виделись два года. Ольга показала фото, где вы почти каждый месяц были вместе. Ты врал ей об изменах, ты врал постоянно. Ты реально думаешь, что адекватная часть общества будет сейчас воспринимать тебя и твои слова?"

"Витя, в такие моменты лучше уже молчать или хотя бы поблагодарить, что такая женщина была с тобой столько лет".

А где отчет по оплате услуг сиделки для Оли? Или вся эта работа, которую она с вами проделала во время реабилитации, легла на ее плечи безвозмездно?

Напомним, что в интервью Маше Ефросининой Ольга Мерзликина рассказала, действительно ли взяла деньги у Розового, которые собирали неравнодушные на его реабилитацию.

Вас также могут заинтересовать новости: