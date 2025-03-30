Стало известно, какова причина смерти знаменитости.

В субботу, 29 марта, умер американский актер Ричард Чемберлен, известный по роли в экранизации романа Джеймса Клавелла "Сегун", "Граф Монте-Кристо" и "Поющие в терновнике". Его не стало на 91-м году жизни.

О смерти артиста объявил публицист Харлан Болл, сообщает издание Variety. Он ушел из жизни на Гавайях. Причиной остановки сердца кинозвезды стали осложнения после перенесенного инсульта.

"Наш любимый Ричард теперь с ангелами. Он свободен и взлетает к тем, кого мы любим. Как же мы счастливы, что знали такую удивительную и любящую душу. Любовь никогда не умирает. И наша любовь находится под его крыльями, поднимая его к следующему большому приключению", - отметил Болл.

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Что известно о Ричарде Чемберлене

Актер родился в 1934 году в Лос-Анджелесе. Уже 31 марта ему мог бы исполниться 91 год. Свой актерский путь артист начал со съемок в картинах "Дымок из ствола" и "Альфред Хичкок представляет".

В начале 1960-х годов Чемберлен получил главную роль в сериале "Доктор Килдер", которая принесла ему мировую славу и его первый "Золотой глобус". В те времена знаменитость параллельно занимался музыкой, в частности, он выпустил два альбома "Richard Chamberlain Sings" и "The Theme From Dr. Kildare".

Также он перевоплотился в Джона Блэкторна в сериале "Сегун" 1980 года и сыграл в драме "Поющие в терновнике". Эти проекты стали очень успешными, из-за чего актер был одним из самых высокооплачиваемых в 1990-х. За время своей карьеры Ричард успел сняться и в фильмах "Дорога на Запад", "Тайна личности Борна" и "Валленберг: История героя".

В 2003 году он опубликовал автобиографическую книгу "Разбитая любовь", где впервые публично признался, что у него нетрадиционная ориентация. С середины 1970-х артист состоял в отношениях с актером и продюсером Мартином Раббеттом.

Напомним, ранее умер звезда фильма "Основной инстинкт" Денис Арндт. Актер, сыгравший в картине лейтенанта Фила Уокера, ушел из жизни 25 марта. На момент смерти артисту было 86 лет.

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