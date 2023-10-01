По словам спортсмена, решение о разводе принимал он.

Политик и спортсмен Василий Вирастюк, которого в 2004 году признали самым сильным человеком планеты, сообщил о разводе с женой Инной. Он заявил, что против него началась "информационная атака", а потому стронгмен захотел прокомментировать все публично.

"Развод во время войны или жена потянула Вирастюка в суд, или как там еще пишут. Не я начал эту "информационную атаку", и не я буду ее продолжать. Но вынужден вам доложить: да, мы с Инной прожили в браке 15 лет, у нас родились двое общих детей. О причинах: решение принял непосредственно я, еще в начале октября 2022 года! Если меня не заставят, то вы никогда и не узнаете об истинных причинах нашего развода (или то мое решение разойтись)", - заявил Вирастюк на своей странице в Facebook.

По словам спортсмена, он хочет, чтобы дети проживали с ним. А имущество Вирастюк планирует делить с женой через суд. Вирастюк отметил, что финансово помогает детям, но "аппетиты" его жены якобы в разы преувеличивают его возможности.

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"Изучив мою (нашу) декларацию 2020 года (по недвижимости), у меня (у нас) была возможность (еще до моего депутатства) обеспечить всех детей в перспективе отдельными квартирами!.. Больше никаких объяснений и комментариев для прессы, объяснений относительно нашего развода (все вопросы и ответы исключительно через суд), если разве что меня не заставит поведение экс-жены", - добавил Вирастюк.

С чего начался скандал вокруг развода Вирастюка

На днях в СМИ появилась информация о том, что Вирастюка решили "раскулачить". Издание "Главком" сообщило, что ранее стронгмен и его жена брали два месяца на примирение, но теперь бывшая избранница политика хочет отсудить у него алименты.

Экс-жена Вирастюка якобы хочет получать по 40 тысяч гривень алиментов в месяц для каждого сына. При этом женщина "подсказала", где Вирастюк может взять на это деньги. Она предоставила декларацию о доходах стронгмена за 2020 год, в котором была указана сумма в размере 300 тысяч долларов. Сам политик, добавило издание, пояснил, что этих денег уже нет, а потому платить такие алименты он не может.

Что известно о втором браке Вирастюка

В 2006 году погибла первая жена спортсмена. Женщину, родившую стронгмену первенца накрыла лавина. В 2007 году Вирастюк женился во второй раз. В браке с Ириной он прожил 15 лет, от него она родила двух сыновей.

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