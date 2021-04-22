Леся Никитюк / фото instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк покрасовалась стройной фигурой, оголив пресс.
Новые снимки она опубликовала в своем Instagram.
«Если не можете позволить себе Японию – езжайте в Винницу, там пять сакур расцвело», – написала она в подписи к фото.
Леся Никитюк / фото instagram.com/lesia_nikituk
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