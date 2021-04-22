Украинская телеведущая Леся Никитюк покрасовалась стройной фигурой, оголив пресс.

Новые снимки она опубликовала в своем Instagram.

«Если не можете позволить себе Японию – езжайте в Винницу, там пять сакур расцвело», – написала она в подписи к фото.