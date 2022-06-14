Адель дала совет Лоле, как закончить войну в Украине.

Украинская порноактриса Адель Асанти записала видеообращение к своей коллеге из России Лоле Тейлор, которая ранее предложила Владимиру Зеленскому сдаться в обмен на секс с ней.

Асанти предложила Тейлор сесть на лицо президенту РФ Владимиру Путину. Тогда, по ее мнению, война в Украине закончилась бы быстрее.

"Друзья, не могу пройти мимо этого видео, и хочу ответить Лоле Тейлор. Лучше бы она села своим влагалищем на лицо Путину, тогда бы война и закончилась", - сказала Адель.

Напомним, ранее российская порноактриса предложила Зеленскому сдаться в обмен на секс.

"Мое обращение сейчас к Зеленскому. Зеленский, пожалуйста, брось оружие. Если ты это сделаешь, то я тебе дам. Потому что не нужна эта война никому, просто нужно сдаться, чтобы не страдали люди и все. И получишь секс со мной", – сказала Тейлор.

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