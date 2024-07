Певица в последнее время боролась с серьезной болезнью.

Известная канадская певица Селин Дион после долгих лет творческого перерыва спела на большой сцене. 56-летняя звезда выступила на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже и поразила всех.

В частности, ее триумфальное возвращение стало первым после того, как в 2022 году ей диагностировали синдром ригидного человека (аутоиммунное расстройство, которое приводит к неспособности мышц нормально функционировать). Эта серьезная неизлечимая болезнь заставила певицу отменить все будущие концерты и посвятить время здоровью.

Поэтому яркое появление Дион на Эйфелевой башне вызвало восторг зрителей. Артистка исполнила там песню "Hymne à l'Amour" известной французской певицы Эдит Пиаф.

"Для меня честь выступать на церемонии открытия в Париже, и я полна радости вернуться в один из моих любимых городов! Я так счастлива, что могу поздравить удивительных спортсменов со всеми их историями самопожертвования и решимости, боли и настойчивости. Все вы были так сосредоточены на своей мечте, и независимо от того, привезете вы домой медаль или нет, я надеюсь, что быть здесь означает, что мечта уже осуществилась для вас", - написала в своем Instagram Дион.

К слову, в 1996 году Селин также пела на открытии Олимпийских игр. Тогда она выступила с песней "The Power of the Dream" в Атланте с композитором Дэвидом Фостером и местным симфоническим оркестром.

Наряд Селин Дион

Однако и изысканный образ звезды не остался без внимания. Селин выбрала для выступления наряд белого цвета от Dior Haute Couture. Платье украшено декоративными элементами и у него есть воротник-стойка и широкий шлейф.

Интересно, что над таким нарядом работали более 1000 часов мастера ателье известного бренда. Сколько стоит подобный лук - неизвестно.

Однако певица решила сакцентировать на нем внимание, ведь прическу, сделала в минималистическом стиле (элегантный пучок). Также к непревзойденному образу она добавила украшения - бриллиантовые серьги.

Напомним, ранее рэпер Snoop Dogg пронес олимпийский огонь в Париже.

