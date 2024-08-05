Возлюбленная знаменитости опубликовала совместный кадр с ним.

Известный американский актер, звезда фильма "Миссия невыполнима" Том Круз, от фамилии которого отказалась 18-летняя дочь, закрутил новый роман. Стало известно, кто новая возлюбленная артиста.

Как пишет PageSix, избранницей 62-летнего актера стала 25-летняя певица и протеже фронтмена Coldplay Криса Мартина Виктория Канал. Инсайдеры рассказали, что первое знакомство пары состоялось на музыкальном фестивале Гластонбери в Англии. Тогда Канал выступала вместе с Coldplay. Круз присутствовал на концерте, его заметили в VIP-зоне.

Сразу после мероприятия отношения звезд начали стремительно развиваться. А недавно Круз даже пригласил Викторию на съемки фильма "Миссия невыполнима 8".

Видео дня

"Том пригласил Викторию понаблюдать за его работой в течение целого дня, а это совсем не то, что он делает для своих случайных друзей", - отметили источники.

Влюбленных также заметили вместе на премьере фильма "Смерчи" в Лондоне. Пара прибыла на мероприятие на вертолете, а затем они вдвоем прогуливались по городу.

"Мы встретились за кулисами Гластонбери и поговорили о предстоящей премьере, на которую мы оба собирались, и он сказал: "Поехали со мной!" - рассказала Канал в своем Instagram.

Последний раз актера и певицу видели вместе на концерте Брюса Спрингстина на стадионе Уэмбли, где они вместе танцевали.

К слову, Виктория родом из Испании. Она родилась без правого предплечья. Популярной девушка стала после презентации своего первого мини-альбома в 2022 году. Хит "Swan Song" поразил фронтмена Coldplay Мартина. Он назвал композицию "одной из лучших песен из когда-либо написанных".

Напомним, ранее стало известно, что Том Круз выступит с опасным трюком на закрытии Олимпиады-2024 в Париже.

Вас также могут заинтересовать новости: