Евгений Бубер скончался на 52-м году жизни.

На 52-м году жизни умер актер и заслуженный деятель искусств Украины Евгений Бубер. Трагической новостью поделились в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. В. Василько, где в последние годы работал Бубер.

Сообщается, что причиной смерти стал тяжелый недуг, с которым боролся Евгений - в январе 2022 года стало известно, что у него рак плевры легких.

"К сожалению, чуда, которого все ожидали, так и не произошло... Наш Питер Пэн полетел в Небесные Сады... Он жил, творил, радовался миру, окружающим его людям, имел чрезвычайно легкий нрав, светлую и щедрую душу, искренне болел за молодых коллег и с радостью делился опытом. Нам будет не хватать такого талантливого и светлого человека и в театре, и в личной жизни. Будет не хватать его ценных наставлений, невероятной харизмы, подлинной толерантности и эмпатии, таланта и невероятной энергии, колорита и шарма, тонкого юмора и умения оставаться юным…", - сказано на странице Одесского театра.

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Прощание с Евгением состоится 3 апреля в 11:00 в фойе Украинского театра по адресу Пастера, 15.

Чем прославился Евгений Бубер

Родился в 1972 году в Одессе. Практически всю жизнь проработал в местных театрах. В период с 2010 по 2017 год возглавлял Одесский театр юного зрителя.

Также в его жизни было несколько эпизодических ролей в фильмах. Например, Евгения можно увидеть в картинах "На мгновение оглянуться" (1984), "Дежа вю" (1989), "Глаза" (1992), "Официант с золотым подносом" (1992), "Квадрат" и "Поезд в Бруклин" (1995).

Напомним, на войне погиб украинский актер Антон Прасоленко.

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