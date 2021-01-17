Певица восхитила сеть / instagram.com/tayanna_reshetnyak
Украинская певица TAYANNA опубликовала в Instagram пикантную фотографию.
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На снимке она позирует абсолютно голой. При этом интимных частей тела она не показывает. Певица по пояс стоит в проруби, а обнаженную грудь прикрывает руками.
Стоит отметить, что фанаты были удивлены такому снимку, ведь TAYANNA очень редко публикует откровенные снимки.
"Красота", "Моржевание?", "Не холодно?", "Фантастическая женщина", - написали поклонники.
Певица восхитила сеть / instagram.com/tayanna_reshetnyak
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