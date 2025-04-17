Светлана Тарабарова призналась, из-за чего ссорится с мужем: 'Это уже не ок'

Певица говорит, что ее мужу не нравится ее фанатичность по отношению к работе.

Украинская певица Светлана Тарабарова счастлива замужем за своим супругом и продюсером Алексеем Бондарем. Однако, как призналась артистка, в их отношениях не обходится без ссор.

По словам Тарабаровой, ее супругу не нравится то, что она слишком отдается работе.

"Когда мы ссоримся, он говорит, что я немножечко помешалась на музыке, на карьере. Говорит, что это уже немного неадекватно и днем, и ночью думать об этом, продуцировать, пытаться. А я ему говорю, я всегда такой была. Он говорит, что я фанатично помешана и что это уже не ок", - поделилась Светлана в интервью Маричке Падалко.

Видео дня

Также знаменитость рассказала, почему никогда не называет своего супруга продюсером. Как говорит Светлана, ранее слово "продюсер" воспринималось сразу как что-то токсичное и с сексуальным подтекстом.

"Он никогда не называет себя продюсером. Он говорит, что он мой водитель. Мы всегда вместе, все делаем вместе. И действительно, я становлюсь лучше с ним. Мы не относимся к этому как к продюсированию. У меня есть определенный бекграунд, когда я была еще в женской группе. Слово "продюсер" в те времена – это абьюзивные отношения, обязательно сексуальный подтекст", – отметила певица.

Напомним, ранее Тарабарова впервые рассказала, как мама уговаривала ее сделать аборт.

Вас также могут заинтересовать новости: