Артистка также публично обратилась к возлюбленному.

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова впервые за долгое время показала своего мужа.

Сегодня, 6 сентября, Алексей празднует свой день рождения. По случаю праздника артистка публично обратилась к любимому. Она поблагодарила за годы вместе и трех общих детей,

"За каждое мгновение на Земле, за глаза наших детей... Люблю. Happy Bd, love of my life! Ну, классно же у нас получается?" - написала Светлана, намекая на их детей: Ивана, Марию и Полину.

К слову, Тарабарова также опубликовала в своем Instagram архивное фото со свадьбы и очаровала сеть.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами певицу и именинника:

"Прекрасные! Спасибо за пример настоящей семьи и теплого дома!"

"Вы замечательная семья и вдохновляете своим единством, любовью и искренностью! Это редкость! Берегите друг друга"

"Какие вы красивые и счастливые".

К слову, Светлана и Алексей поженились 11 октября 2016 года. Вместе пара воспитывает троих детей - 7-летнего Ивана, 5-летнюю Марию и двухлетнюю Полину.

