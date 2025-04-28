Олег Собчук также рассказал о своих детях и отношениях с ними.

Известный украинский музыкант Олег Собчук, который в 2023 году объявил о разводе с экс-супругой Марией, высказался об отношениях с ней после разрыва. Также исполнитель ответил, удалось ли им найти общий язык ради детей, и общаются ли они.

Как известно, лидер группы "Скай" состоял в браке с Марией 20 лет. Хотя причин развода они не называли, но бывшая музыканта обвиняла его в токсичном отношении к ней и называла экс-супруга абьюзером.

На этот раз в комментарии для проекта "Тур звездами" певец отметил, что через два года после расставания, им с женщиной удалось найти общий язык. Сейчас они общаются, правда, экс-супруги обсуждают исключительно темы, которые касаются их детей. Как известно, у них есть 22-летняя дочь Татьяна и 16-летний сын Арсен.

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"Мы общаемся. Что касается детей - это святое. Я считаю, что судьба детей важнее любых ссор или обид", - подчеркнул Собчук.

Что касается детей, то музыкант говорит, что его отношения с ними после развода, не изменились. Сейчас Татьяна завершила обучение в Канаде и, как рассказал ее отец, планирует найти работу за океаном. Однако он не исключает, что дочь со временем может вернуться в Украину и работать дистанционно, поскольку занимается компьютерной графикой. С девушкой фронтмен "Скай" видится нечасто, но отмечает, что их отношения стали глубже на расстоянии.

А вот Арсен пока еще не определился, в какой университет будет поступать и кем хочет стать. Однако сын Собчука пока решил остаться в Украине.

"Раз в год мы видимся, когда мы на гастролях за рубежом. Всегда совмещаю приятное с полезным, чтобы увидеться. Отношения на расстоянии становятся глубже, мы больше скучаем друг за другом. Сейчас пока что планирует оставаться в Украине (Арсен - УНИАН). Он еще не знает (кем хочет стать - УНИАН), у него игры в голове еще пока", - добавил знаменитость.

Напомним, ранее Олег Собчук после скандального развода сообщил, что закрутил новый роман. Исполнитель рассказал о своей избраннице и ответил, готов ли ко второму браку. 44-летний певец поделился, что новая возлюбленная вдохновляет его на создание композиций.

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