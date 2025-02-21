Украинский актер Павел Текучев, который известен по сериалу "Коп из прошлого" и фильму "Когда ты выйдешь замуж?", совсем скоро станет отцом и рассекретил пол будущего малыша.
Недавно он вместе с женой Ангелиной провели гендер-пати, на которой узнали, кто у них родится: девочка или мальчик. Видео важного момента актер опубликовал в своем Instagram.
В частности, пара пригласила гостей, которые могли сначала угадать пол первенца и отдать свой голос. А потом сами будущие родители лопнули большой шар, из которого посыпались маленькие шарики голубого цвета. Соответственно, у Павла и Ангелины родится сын.
"Момент истины! Больше никаких тайн", - подписали видео супруги.
Реакция подписчиков
Поклонники и коллеги будущих родителей начали активно их поздравлять в сети:
- "Какой класс", - написала актриса Антонина Хижняк.
- "Я знала, что будет мальчик. Поздравляю вас! Это счастье", - добавила Наталка Денисенко.
- "Мои поздравления"
- "Поздравляем! Этот парень выиграл джекпот с такими крутыми родителями".
К слову, Павел и Ангелина являются актерами Киевского национального театра имени Леси Украинки. Они познакомились во время репетиций спектакля. Пара уже 6 лет вместе. В январе этого года супруги сообщили, что готовятся стать родителями.
Напомним, ранее экс-"холостяк" Иракли Макацария во второй раз стал отцом и показал первое фото ребенка.