Артист также рассказал, сколько сейчас стоит его выступление.

Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, он же Потап, назвал сумму своих гонораров и некоторых коллег. В частности, он рассекретил, сколько за выступление получают Оля Полякова и Артем Пивоваров.

Сначала он отметил, что сейчас развивает карьеру под новым сценическим именем Slavic Balagan. И хоть он новый артист, но за его выступление готовы платить кругленькую сумму.

"25 тысяч долларов стоит заказать Slavic Balagan. Это за 45 минут. Если ты живешь в Америке, то это здесь ничего не стоит", - отметил рэпер в интервью блогерше Дарье Вершиленко.

А вот, по словам Потапа, выступление Оли Поляковой будет стоить такую же сумму.

"Полякова стоит 25 тысяч долларов за выступление. При нормальной ситуации, когда не идет война, Оля Полякова вкладывала в свои проекты от 100 там до 200 тысяч долларов в квартал и зарабатывала в три-четыре раза больше. То есть 1-2 млн долларов у нее был оборот денег и все было в порядке", - сказал Потап.

Больше всего, по словам артиста, обойдется выступление Артема Пивоварова. О нем он сказал так:

"Артем Пивоваров заряжает 60 тысяч долларов за свое выступление".

