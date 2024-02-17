Его могут посадить на срок от 5 до 7 лет.

В России открыли уголовное дело "о призывах к терроризму" против актера Алексея Панина, который в начале полномасштабного вторжения выехал из страны-агрессора и вчески осуждает преступный режим Кремля.

Россияне все никак не могут смириться с тем, что есть люди, осуждающие кровопролитную войну. Поэтому они всячески стараются им нагадить. Одной из жертв стал Панин.

Его арестовали по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма). Однако есть нюнас - его арестовали заочно.

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В случае, если актер вернется в РФ, то его сразу же задержат на два месяца, а затем его могут присудить к лишению свободы сроком от 5 до 7 лет.

Стоит отметить, что сам Панин такой новости обрадовался. На своей странице в Instagram он написал:

"Сплю, никого не трогаю, а оказывается, что меня в Москве уже арестовали. "Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой". Страна непуганых идиотов какая-то. Статья от 5 до 7 лет. Мне только непонятно, почему так мало? А где гей-пропаганда, где дискредитация российской армии и оскорбление всяких Путиных и всех этих прочих?".

Напомним, ранее Панин внезапно назвал украинцев "говном". Он заявил, что не хотел бы жить в Украине.

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