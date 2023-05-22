Панин неоднократно высказывался о том, что он против кровожадной войны, развязанной кремлем.

МВД РФ объявило в розыск актера Алексея Панина. Панин с самого начала полномасштабной войны открыто говорил о том, что он против кровавой путинской политики. В своем блоге он неоднократно рассказывал о том, что к нему за границей подходили украинцы, чтобы поблагодарить за позицию.

Сейчас стало известно, что СК РФ обвиняет Алексея Панина в том, что он якобы "публично оправдывает терроризм". РосСМИ пишут, что по месту прописки актера в Москве был проведен обыск. Известно, что там Алексей не появлялся уже три года - с 2020 он живет в Испании.

Кто такой Алексей Панин

Российский актер, который прославился ролями в фильме "Жмурки", сериале "Солдаты" и многих других. В 2003 году Панин получил Государственную премию РФ.

Видео дня

В 2015 году, когда Россия незаконно аннексировала Крым, а также оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, Панин публично выступил в поддержку российской власти, за что в 2015 году в Украине на него завели уголовное дело. После этого одиозный артист извинялся и публично признавался, что это РФ виновата в развязанной войне.

После антивоенных высказываний в 2022-2023 году Панину начали поступать угрозы, поэтому на родину он пока что возвращаться не планирует.

В начале мая 2023 УНИАН сообщал, что в РФ завели уголовное дело на Панина - актеру угрожают тюрьмой.

Вас также могут заинтересовать новости: