Бред Питт проявляет внимание к 36-летней актрисе.

Голливудский актер Бред Питт завел очередную пассию после расставания с Анджелиной Джоли.

Об этом сообщает The Mirror.

Еще в прошлом году он встречался с моделью Николь Потуральски, которая была замужем и имеет сына. А сейчас Питт "переключился" на 36-летнюю актрису и певицу Андру Дэй.

"Андра уже некоторое время находится в поле зрения Брэда", - сообщил инсайдер издания.

Стоит отметить, что Андра младше Питта на 21 год. Это в очередной раз доказывает, что любви все возрасты покорны.

Чем известна Андра Дэй:

Её дебютный альбом Cheers to the Fall вышел в 2015 году и достиг позиции № 48 в американском хит-параде Billboard 200.

На 58-й церемонии "Грэмми" альбом был номинирован в категории Best R&B Album и песня "Rise Up" в категории Best R&B Performance.

Андра - номинант и лауреат нескольких музыкальных премий.

Автор: Диана Могилевич