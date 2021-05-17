Николь показала ягодицы / instagram.com/nico.potur
Немецкая модель Николь Потуральски, у которой был роман с голливудским секс-символом Брэдом Питтом, выложила в Instagram новую фотографию.
Читайте такжеМодель Деми Роуз поделилась нежным снимком с отдыха
На фото она позирует в черных кожаных штанах и белом худи. Из аксессуаров Николь подобрала массивные серьги и мини-сумочку, которую надела на плечо.
Отметим, что модель повернулась к камере спиной. Тем самым она засветила свои ягодицы.
"Не могу себя увидеть", - подписала фото звезда.
Николь показала ягодицы / instagram.com/nico.potur
Кто такая Николь Потуральски:
- Николь Потуральски - немецкая модель, работающая под псевдонимом Нико Мэри
- Еще в детстве она мечтала о звездной карьере
- В 13 лет родители повезли ее в парижский Диснейленд, где она попалась на глаза агенту. Тот предсказал Николь большое будущее и посоветовал попробовать себя в качестве модели
- В августе 2020 года в СМИ появилась информация, что у Брэда Питта и Николь роман. И это несмотря на то, что девушка замужем и имеет сына от мужа. В данный момент пара не вместе
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram