Немецкая модель Николь Потуральски, у которой был роман с голливудским секс-символом Брэдом Питтом, выложила в Instagram новую фотографию.

Читайте такжеМодель Деми Роуз поделилась нежным снимком с отдыха

На фото она позирует в черных кожаных штанах и белом худи. Из аксессуаров Николь подобрала массивные серьги и мини-сумочку, которую надела на плечо.

Отметим, что модель повернулась к камере спиной. Тем самым она засветила свои ягодицы.

"Не могу себя увидеть", - подписала фото звезда.

Кто такая Николь Потуральски:

Николь Потуральски - немецкая модель, работающая под псевдонимом Нико Мэри

Еще в детстве она мечтала о звездной карьере

В 13 лет родители повезли ее в парижский Диснейленд, где она попалась на глаза агенту. Тот предсказал Николь большое будущее и посоветовал попробовать себя в качестве модели

В августе 2020 года в СМИ появилась информация, что у Брэда Питта и Николь роман. И это несмотря на то, что девушка замужем и имеет сына от мужа. В данный момент пара не вместе

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич