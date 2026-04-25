Могилевская и Ласточкин растрогали поступком в честь погибшего артиста

Звезды трогательно вспомнили своего коллегу.

Известные артисты украинского шоу-бизнеса – певица Наталья Могилевская и юморист-военный Игорь Ласточкин – отдали дань уважения юмористу Роману Иваненко, который выступал в составе команды "Наш формат". Защищая страну, он погиб на фронте.

Артистка поделилась эмоциями после недавнего вечера памяти, посвященного Роману Иваненко.

"Недавно состоялся концерт в память о нашем друге Романе Иваненко, который был частью команды "Наш формат". Он был невероятным человеком. Мы очень скучаем по нему", – рассказала Наталья Могилевская в stories в своем Instagram.

Она также опубликовала обращение юмориста Игоря Ласточкина, который сейчас воюет. Он стал организатором концерта в память об участнике "Лиги смеха".

"Очень благодарен, что вы посетили мероприятие, посвященное памяти Романа Иваненко. Маме и папе отдельная благодарность за сына. Мне рассказали, что Ромчик попал в команду "Наш формат" благодаря тому, что круто сыграл номер команды "Днепр". И от этого мне становится еще теплее", – сказал Игорь Ласточкин.

Юморист отметил, что он сам сейчас находится на Покровском направлении.

Роман Иваненко присоединился к защите государства с первых дней полномасштабного вторжения. Он погиб в феврале 2023 года на Угледарском направлении. Защитнику было 28 лет.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Игорь Ласточкин впервые за долгое время поделился кадрами со службы. Артист опубликовал новое видео.

Вас также могут заинтересовать новости: