Могилевская и Ласточкин растрогали поступком в честь погибшего артиста

Известные артисты украинского шоу-бизнеса – певица Наталья Могилевская и юморист-военный Игорь Ласточкин – отдали дань уважения юмористу Роману Иваненко, который выступал в составе команды "Наш формат". Защищая страну, он погиб на фронте.
Артистка поделилась эмоциями после недавнего вечера памяти, посвященного Роману Иваненко.
"Недавно состоялся концерт в память о нашем друге Романе Иваненко, который был частью команды "Наш формат". Он был невероятным человеком. Мы очень скучаем по нему", – рассказала Наталья Могилевская в stories в своем Instagram.
Она также опубликовала обращение юмориста Игоря Ласточкина, который сейчас воюет. Он стал организатором концерта в память об участнике "Лиги смеха".
"Очень благодарен, что вы посетили мероприятие, посвященное памяти Романа Иваненко. Маме и папе отдельная благодарность за сына. Мне рассказали, что Ромчик попал в команду "Наш формат" благодаря тому, что круто сыграл номер команды "Днепр". И от этого мне становится еще теплее", – сказал Игорь Ласточкин.
Юморист отметил, что он сам сейчас находится на Покровском направлении.
Роман Иваненко присоединился к защите государства с первых дней полномасштабного вторжения. Он погиб в феврале 2023 года на Угледарском направлении. Защитнику было 28 лет.
Напомним, ранее УНИАН писал, что Игорь Ласточкин впервые за долгое время поделился кадрами со службы. Артист опубликовал новое видео.