'Писали, что я старая для Тараса': финалистка 'Холостяка' честно рассказала о хейте в сети

Анастасия также призналась, как ее изменил проект.

Финалистка 14 сезона романтического реалити "Холостяк" Анастасия Половинчина призналась, как изменилась после участия в шоу и, как реагирует на хейт.

По ее словам, она стала более закрытой. Более того, это заметили и близкие люди Анастасии.

"Мне говорят родители: "Настя, ты немного закрылась, и это не похоже на тебя. Мы понимаем, что было трудно. Плюс ты еще начиталась в интернете, вернись аккуратно". Я такая: "Хорошо, я подумаю", - рассказала девушка в проекте "Плітки великого міста".

Видео дня

Она также отметила, что получала немало хейта в сети. О самых оскорбительных сообщениях Половинкина сказала так:

"Мне девушки писали, что я старая для Тараса... Мне было странно, что именно женщины, и я перехожу на их профили - красивые девушки, взрослые. И они пишут там: "Фу, она старая для Тараса, когда там уже ее выгонят?". И в личку мне бросает мою фотку, скрин такой: "Посмотри на себя".

Девушка добавила, что раньше пыталась всем ответить, однако сейчас отпустила ситуацию и все переводит в шутку.

Напомним, ранее финалистка "Холостяка" призналась, что до сих пор испытывает чувства к Тарасу Цымбалюку.

Вас также могут заинтересовать новости: